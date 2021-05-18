"Аэрофлот" сократил число рейсов в Турцию

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Компания "Аэрофлот" остановила продажу билетов почти на все рейсы в Турцию на июнь. Об этом рассказал официальный представитель авиаперевозчика Михаил Демин.

Как передает Агентство "Москва", авиакомпания будет осуществлять только два разрешенных рейса в Турцию в неделю.

"Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь за исключением разрешенных (Оперативным. – Прим. ред.) штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", – рассказал Демин.

Он пояснил, что "Аэрофлот" вместе с другими авиакомпаниями ожидают решение Оперативного штаба правительства по данному вопросу. В компании выразили готовность в любой момент пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов и открыть продажи билетов.

Ранее в Оперштабе не подтвердили информацию о приостановке авиасообщения с Турцией до 30 июня. Возможность возобновления туристического сообщения оценит соответствующая российская делегация.

С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.

Позднее в Турции заявили, что страна будет готова к возобновлению авиасообщения с Россией к 1 июня.