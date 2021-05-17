В Оперштабе не подтвердили информацию о приостановке авиасообщения с Турцией до 30 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Информация о том, что приостановка авиасообщения с Турцией будет продлена до 30 июня, не подтверждена, рассказали в Оперштабе.

"Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня", – отметили в организации.

Более того, возможность возобновления туристического сообщения России с Турцией оценит соответствующая российская делегация. Во время визита будут осмотрены туристические объекты на предмет принятых мер безопасности.

Также сообщалось, что Россия готова помогать Турции в борьбе с пандемией.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.

Позднее в Турции заявили, что страна будет готова к возобновлению авиасообщения с Россией к 1 июня.

