Самолет Оренбург – Москва вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Оренбург – Москва, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Причиной такого решения стало срабатывание датчика о неисправности закрылок, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram.

Уточняется, что воздушное судно Boeing-738 авиакомпании "Аэрофлот" перевозило 68 пассажиров, в том числе троих детей. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Оренбургской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за работой служб аэропорта и оказанием необходимых услуг пассажирам", – говорится в сообщении.

Ранее пассажирский самолет рейса Москва – Брюссель вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неуборки механизации крыла.