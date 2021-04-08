В Шереметьево у Boeing 777 задымилась стойка шасси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном аэропорту Шереметьево у самолета Boeing 777 задымилась стойка шасси, сообщает ТАСС.

В экстренных службах рассказали, что причиной ЧП стало короткое замыкание при замене тормозов на правой и левой стойках шасси. Инцидент произошел с левой стойкой.

Силы пожарной команды аэропорта оперативно ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал.

5 апреля самолет, следовавший рейсом Казань – Стамбул, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Из-за технической неисправности лайнер сделал около 15 кругов в небе над Казанью, планируя вернуться в аэропорт вылета, но сменил курс и полетел в Москву.

Позднее он благополучно приземлился в Шереметьево. В экстренных службах рассказали, что борт не поднимался в небе выше 3,6 тысячи метров, а его скорость была меньше, чем стандартная при пассажирских перевозках.