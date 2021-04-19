В прокуратуре назвали причину экстренной посадки самолета в Новосибирске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Названа причина экстренной посадки самолета Boeing в Новосибирске. Об этом рассказали ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, причиной посадки стал инсульт, произошедший у командира воздушного судна.

"В 09:53 (05:53 по московскому времени) грузовой Boeing 777-800 японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту", – уточнили в ведомстве.

В данный момент экипаж самолета отдыхает. Вылет лайнера до точки назначения запланирован на 18:00.

В прокуратуре добавили, что лайнер принадлежит авиакомпании All Nippon Airways. На борту самолета находились только два экипажа – основной и резервный.

В свою очередь, в пресс-службе авиаузла заявили, что самолет является пассажирским.

"Летели 7 членов экипажа, без пассажиров, это перегон", – объяснили в пресс-службе.

Об экстренной посадке самолета стало известно рано утром. Сообщалось, что борт следовал по маршруту Париж – Токио. Во время полета одному из членов экипажа стало плохо.

Накануне самолет Москва – Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.