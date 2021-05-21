"Аэрофлот" планирует решить проблему с задержками рейсов в ближайшие часы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Работа IT-систем авиакомпании "Аэрофлот" восстановлена после сбоя. Ситуация с изменениями вылетов рейсов нормализуется в ближайшие часы, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
"По нашей информации, работоспособность ИТ-систем восстановлена, тем не менее в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", – сказал он.
Он призвал пассажиров следить за изменением времени вылета на табло аэропортов.
Ранее сообщалось, что из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг у авиакомпании "Аэрофлот" возникли проблемы в регистрации пассажиров на рейсы. Технический сбой на стороне поставщика IT-услуг произошел и в авиакомпании "Россия".
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