"Аэрофлот" планирует решить проблему с задержками рейсов в ближайшие часы

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Работа IT-систем авиакомпании "Аэрофлот" восстановлена после сбоя. Ситуация с изменениями вылетов рейсов нормализуется в ближайшие часы, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"По нашей информации, работоспособность ИТ-систем восстановлена, тем не менее в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", – сказал он.

Он призвал пассажиров следить за изменением времени вылета на табло аэропортов.

Ранее сообщалось, что из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг у авиакомпании "Аэрофлот" возникли проблемы в регистрации пассажиров на рейсы. Технический сбой на стороне поставщика IT-услуг произошел и в авиакомпании "Россия".