Сызрань подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 22 апреля

Сызрань подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 22 апреля. Один из них попал в жилой дом, в результате чего обрушился подъезд.

2 человека погибли. Из-под завалов спасены 4 человека, в том числе ребенок. Пострадали 12 жителей, 3 из них находятся в больнице. 8 человек, в том числе 3 детей, находятся в пункте временного размещения.

В результате атаки пострадал и еще один многоквартирный дом, однако угрозы его обрушения нет.

