Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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22 марта, 21:45

Происшествия

В Москве усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах

В Москве усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах

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Меры безопасности усилены на вокзалах, станциях метро и поездах, а также в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в РЖД.

В связи с усилением мер безопасности пассажиров попросили заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Известно, что на концерт группы "Пикник", который должен был состояться 22 марта в "Крокус Сити Холле", были проданы все билеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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