В Москве усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах

Меры безопасности усилены на вокзалах, станциях метро и поездах, а также в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в РЖД.

В связи с усилением мер безопасности пассажиров попросили заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Известно, что на концерт группы "Пикник", который должен был состояться 22 марта в "Крокус Сити Холле", были проданы все билеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.