Гражданка России погибла в железнодорожной катастрофе в Испании

Гражданка России погибла при железнодорожной катастрофе в испанском регионе Андалусия. Об этом сообщило посольство России в Испании. Трагедия произошла 18 января.

Столкнулись два скоростных поезда, следовавшие из Малаги в Мадрид и из Мадрида в Уэльву, оба двигались со скоростью порядка 200 километров в час. Оба состава сошли с рельсов.

По последним данным, число погибших в результате крушения превысило 40 человек. Посольство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшей россиянки и указало, что находится с ними в контакте, оказывая необходимое содействие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.