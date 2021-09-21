Артист Театра на Таганке прокомментировал инцидент с букетом

Артист Театра на Таганке Антон Ануров прокомментировал инцидент с букетом, которым его избила зрительница.

"Я не знаю эту девушку, она не беременна от меня, это не моя бывшая, я не знаю, кто это. Я был очень удивлен такой ее реакцией. Приятно, что наша работа, наша игра, наша профессия вызывает такие эмоции людей, но мне хотелось бы этот букет лучше получить в руки", – сказал актер.

Ануров отметил, что разбираться и выяснять, кто это, у него нет времени.

"Если эта девушка вдруг захочет пообщаться или что-то, пожалуйста, я всегда открыт к диалогу, к разговору. И, если она захочет прийти в театр, я буду только рад, если она придет", – добавил артист.

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