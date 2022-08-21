Получивший пробоину теплоход "Сергей Образцов" отправился в Москву

Круизный теплоход "Сергей Образцов", получивший пробоину на Оке, в настоящее время начал направляться к Москве. Судно уже достигло границы Рязанской и Московской областей.

Теплоход "Сергей Образцов" совершал круиз по Оке и направлялся из Мурома в столицу. 20 августа, находясь на реке в Рязани, судно пропороло бочину и было отбуксировано с места ЧП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.