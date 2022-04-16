Торговое судно затонуло у побережья Туниса – СМИ

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Торговое судно затонуло около порта города Габес в Тунисе. Об этом со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны страны сообщает радиостанция Mosaique FM.

Уточняется, что на борту было семь членов экипажа. Они спасены и доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

По данным радиостанции, судно следовало из Экваториальной Гвинеи и начало тонуть из-за просачивания воды. Члены экипажа, которые являются гражданами Турции и Азербайджана, выпустили сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.

Ранее сообщалось, что спасательное судно Росморречфлота взяло на буксир теплоход с 12 моряками, получивший пробоину в районе машинного отделения. Судно транспортировали в район Керчи.

До этого в Приморском крае затонуло краболовное судно. С него эвакуировали 14 человек. Старший механик экипажа погиб, а капитан был госпитализирован с переохлаждением.