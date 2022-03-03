Грузовое судно затонуло у берегов Одессы после взрыва – СМИ

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Эстонское грузовое судно затонуло у порта Одессы после взрыва. Об этом сообщил менеджер управляющей транспортной компании Vista Shipping Agency Игорь Илвес.

По его словам, судно могло подорваться на мине.

"Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести", – сказал Илвес Reuters.

Ранее российский сухогруз Baltic leader был задержан в территориальных водах Франции в районе города Булонь-сюр-Мер. Позднее французские власти заявили, что судно принадлежит компании PSB Leasing, якобы находящейся в санкционном списке США.

На борту находились 19 человек, им разрешили свободное перемещение по городу.

