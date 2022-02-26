Российский сухогруз Baltic leader задержан в проливе Ла-Манш

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Российский сухогруз Baltic leader был задержан в территориальных водах Франции в районе города Булонь-Сюр-Мер. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Париже.

По информации посольства, два катера береговой охраны сопроводили судно до порта. Причиной задержания назван таможенный досмотр. Позднее французские власти заявили, что судно принадлежит компании PSB Leasing, якобы находящейся в санкционном списке США.

"Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке. Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков", – добавили в российском посольстве.

На борту находились 19 человек, им разрешили свободное перемещение по городу.

Ранее в датском порту задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Арест произвели по иску третьей стороны. На борту "Академик Иоффе" находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

