Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Хоккайдо – СМИ

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Российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Хоккайдо. Об этом со ссылкой на японское агентство Kyodo сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на борту находились 15 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Причиной аварии называют проблемы с двигателем.

Название судна не приводится. Сообщается, что оно вышло из порта японского города Отару и направилось к острову Кунашир. По информации агентства, судно отбуксируют в порт Хакодатэ, где будет проведена проверка его состояния.

Ранее сообщалось, что у причала порта Зарубино в Приморском крае затонуло краболовное судно "Акванавт". Погиб старший механик. Капитана госпитализировали с переохлаждением.

Во время ЧП с "Акванавта" эвакуировали 14 членов экипажа. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что на борту находилось 16 тонн топлива, угрозы розлива не было.

До этого судно затонуло в бухте Нагаева в Магаданской области. По словам очевидцев, его сорвало с места стоянки на берегу высокой волной, сильным ветром и течением. По предварительным данным, корабль был плохо закреплен.