Следователи пришли с проверкой в офис издательства "Эксмо" в Москве

Следователи пришли в офис издательства "Эксмо" в Москве, сообщает ТАСС. Это связано с расследованием уголовного дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в литературных произведениях.

В Следственный комитет РФ для допроса доставили гендиректора издательства Евгения Капьева и нескольких сотрудников.

В свою очередь, в компании уточнили, что в самом офисе следственные действия не проводились. Расследование, по их словам, началось еще в 2025 году.