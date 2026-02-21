Новости мира: 5 человек погибли при взрыве цистерны с топливом в Сантьяго

Мощный взрыв цистерны со сжиженным топливом произошел в Сантьяго. Погибли 5 человек, минимум 17 пострадали. Фура на скорости врезалась в столб. Трасса превратилась в огненную ловушку за считанные секунды.

Парад планет смогут увидеть 21 февраля жители нескольких стран. Сразу несколько космических объектов Солнечной системы выстроятся в одну линию. Среди них – Юпитер и Сатурн. Лучше всего небесное шествие будет заметно из ОАЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.