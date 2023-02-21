Землетрясение в Турции почувствовали в курортной Анталье

Новое землетрясение на юго-востоке Турции почувствовали в курортной Анталье, однако на отдыхе российских туристов это не сказалось. Об этом заявили местные власти.

20 февраля в районе сирийско-турецкой границы произошли два новых землетрясения. Эпицентр толчков пришелся на область, расположенную в девяти километрах от турецкого города Антакья. Подземные толчки вновь зафиксировали в провинции Хатай.

Стало известно, что число жертв новых землетрясений в Турции выросло до шести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.