21 января, 22:30

Происшествия

Новости регионов: авиабомбу времен ВОВ нашли в Петербурге

Жители Куркина выступили против новой администрации парковочного комплекса

Очевидцы пожара на юго-востоке Москвы заявили о возгорании склада силиконовых чехлов

ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

"Московский патруль": прохожий похитил фургон в центре Москвы

"Московский патруль": воры похитили телефоны из двух столичных магазинов

"Московский патруль": создательницу модельного агентства осудили в Москве за мошенничество

"Московский патруль": суд назначил сроки обвиняемым в убийстве Кириллова и Поликарпова

"Московский патруль": дело возбудили после нападения ротвейлера на мальчика в Подмосковье

Огнеборцы ликвидировали возгорание на юго-востоке столицы

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ) нашли в Санкт-Петербурге. Снаряд обнаружили при проведении земляных работ на стройплощадке на проспекте Маршала Блюхера.

Также стало известно, что дефекты при строительстве и отсутствие контроля могли стать причиной обрушения торгового центра в Новосибирске. Ранее в МЧС сообщили, что спасательные работы на месте обрушения конструкций завершены. Из-под обломков извлекли три человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

