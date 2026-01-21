21 января, 22:30Происшествия
Новости регионов: авиабомбу времен ВОВ нашли в Петербурге
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ) нашли в Санкт-Петербурге. Снаряд обнаружили при проведении земляных работ на стройплощадке на проспекте Маршала Блюхера.
Также стало известно, что дефекты при строительстве и отсутствие контроля могли стать причиной обрушения торгового центра в Новосибирске. Ранее в МЧС сообщили, что спасательные работы на месте обрушения конструкций завершены. Из-под обломков извлекли три человека.
