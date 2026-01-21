Третьего пострадавшего достали из-под завалов рухнувшего торгового центра в Новосибирске. Ранее из-под обломков вытащили двух женщин, одна из них находится в больнице с переломом.

По данным МЧС, предварительная площадь обрушения крыши составила 600 квадратных метров. Причины произошедшего выясняют. В СК заявили, что конструкция не выдержала тяжести снега. Возбуждено уголовное дело.

