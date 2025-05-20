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20 мая, 14:30

Происшествия

Новости регионов: 17 человек отравились шаурмой в подмосковном Егорьевске

Новости регионов: 17 человек отравились шаурмой в подмосковном Егорьевске

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Роспотребнадзор проводит проверку по факту 17 случаев отравления в Подмосковье. Среди пострадавших – 7 несовершеннолетних. По предварительной информации, все покупали шаурму в торговой палатке "Вкус Востока" в Егорьевске. Торговый павильон опечатан и закрыт. В настоящее время в инфекционном отделении находятся 6 человек, в том числе 4 ребенка. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Пожар произошел в микрорайоне Солнечном на улице Нескучной в Екатеринбурге. По словам очевидцев, на стройке горит материал, предположительно, пенопласт и строительный мусор. Черный дым накрыл весь микрорайон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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