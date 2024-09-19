Новости мира: в США опубликованы кадры с обломками затонувшего батискафа "Титан"

В США опубликованы первые кадры с лежащими на дне обломками затонувшего в прошлом году батискафа "Титан". Место крушения находится в нескольких сотнях метров от знаменитого "Титаника", при погружении к которому и затонул батискаф. Последнее техническое сообщение от аппарата поступило, когда он находился на глубине 3346 метров, после этого связь прервалась. На борту затонувшего "Титана" находился основатель компании-производителя батискафа со своими знакомыми. Все они погибли.

ЦАХАЛ ночью нанес серию авиаударов по югу Ливана и перебросил бронетехнику к границе. Все это произошло на фоне новой волны взрывов в Ливане. В этот раз сдетонировали тысячи персональных портативных раций членов движения "Хезболла", а также радиостанции, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты, работающие на аккумуляторах. По последним данным Минздрава страны, погибли 20 человек, еще 450 получили ранения. Ранее в Ливане также массово взорвались пейджеры. СМИ, в том числе западные, пишут, что это операция "Моссада", официально Израиль никак не подтверждает свою причастность.

Польша вместе с другими странами Восточной и Центральной Европы приходит в себя после сильнейшего наводнения. В прошедшие выходные на регион обрушился циклон, который принес мощные ливни. Вызванный ими потоп уже называют наводнением века. Улицы мосты и даже некоторые здания буквально смыло грязными потоками.

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