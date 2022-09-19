Новости мира: мощный ураган обрушился на Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико страдает от мощного урагана. В Сеть выкладывают последствия стихии. В центральных районах размыло дороги и уплыл целый мост. Сообщается, что на всем острове нет электричества. В Пуэрто-Рико сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. А началось все с тропического шторма, 18 сентября он усилился до урагана.



На Тайване, где произошло сильное землетрясение, 19 сентября ожидаются новые подземные толчки. Об этом предупреждают сейсмологи. В результате землетрясения магнитудой 6,9 балла погиб один человек, свыше 140 пострадали. Повреждены десятки зданий. На видео попал момент обрушения потолка в одной из школ. Рухнула крыша спортзала, причем прямо во время урока физкультуры. Дети смогли увернуться от падающих обломков, никто не пострадал.

На Японию обрушился 14-й за сезон тайфун – "Нанмадол". Он принес на остров Кюсю мощные ливни и разрушительный ветер. Порывы местами превышали 200 километров в час. Из-за тайфуна пострадали не менее 40 человек. Более 700 авиарейсов были отложены или отменены, временно остановлено железнодорожное и паромное сообщение. Примерно 300 тысяч домов остались без света.

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