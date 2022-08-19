Пожары в Рязанской области затронули около 6 тыс гектаров леса

Пожары в Рязанской области затронули в общей сложности около 6 тысяч гектаров леса. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Огонь стал бушевать на площади около 180 гектаров. Тушение осложнено из-за сильного ветра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.