Утечка данных Apple и Google затронула почти 16 миллиардов аккаунтов

Утечка данных с аккаунтов Apple и Google признана одной из крупнейших в истории. Почти 16 миллиардов логинов и паролей оказались в открытом доступе. По информации Forbes, база собиралась с помощью программ-инфостилеров.

Она содержит данные пользователей популярных онлайн-сервисов, включая соцсети, мессенджеры, VPN и государственные платформы. Многие из этих учетных записей ранее не были в свободном доступе. Эксперты рекомендуют срочно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

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