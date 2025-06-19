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Новости

19 июня, 19:30

Происшествия

Утечка данных Apple и Google затронула почти 16 миллиардов аккаунтов

Утечка данных Apple и Google затронула почти 16 миллиардов аккаунтов

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Утечка данных с аккаунтов Apple и Google признана одной из крупнейших в истории. Почти 16 миллиардов логинов и паролей оказались в открытом доступе. По информации Forbes, база собиралась с помощью программ-инфостилеров.

Она содержит данные пользователей популярных онлайн-сервисов, включая соцсети, мессенджеры, VPN и государственные платформы. Многие из этих учетных записей ранее не были в свободном доступе. Эксперты рекомендуют срочно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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