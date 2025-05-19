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19 мая, 21:15

Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции помогли жильцам дома на Аргуновской улице во время пожара

Сотрудники Госавтоинспекции помогли жильцам дома на Аргуновской улице во время пожара

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Сотрудники Госавтоинспекции помогли жильцам дома на Аргуновской улице во время пожара. Экипаж заметил клубы дыма и направился в квартиру, где горел балкон.

Там они обнаружили испуганную хозяйку. Она держала в руках коробку с питомцами и пыталась найти место, чтобы укрыться. Инспекторы вывели ее, а потом и других жильцов на улицу. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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