Оперативные службы работают на месте ЧП на улице Менжинского

На улице Менжинского работают оперативные службы, где произошел взрыв банкомата. Предварительно установлено, что 15-летний подросток под воздействием мошенников облил банкомат бензином и поджег.

В здании выбило стекла, поврежден фасад. Подросток получил ожоги и был госпитализирован. В МВД сообщили, что подозреваемый действовал по указанию мошенников. Возбуждено уголовное дело.

