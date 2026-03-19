Спасатели продолжили работу в бизнес-центре в Текстильщиках после пожара

Спасатели продолжают работать в бизнес-центре в Текстильщиках в Москве. Огонь там потушили только в ночь на 19 марта. Здание горело практически весь день 18 марта. Стены продолжают тлеть, а на цокольном этаже стоит вода.

По предварительным данным, горело складское помещение на первом этаже на площади 1,5 тысячи квадратных метров. До приезда пожарных здание самостоятельно покинули около 200 человек. Предварительно, пострадали двое. В тушении принимал участие пожарный поезд.

