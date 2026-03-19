Новости мира: пожар на производстве СПГ в Катаре потушили после ракетного удара Ирана

Власти Катара сообщили, что пожар в промышленном городе Рас-Лаффан, начавшийся после ракетного удара Ирана, потушен. Идет обезвреживание взрывчатых веществ. Тегеран атаковал крупнейшее в мире производство сжиженного природного газа (СПГ) после уничтожения Израилем объектов иранского месторождения "Южный Парс".

На горнолыжном курорте в Швейцарии с огромной высоты рухнула кабина канатной дороги. Внутри находилась 61-летняя пассажирка, она погибла. По предварительным данным, трос оборвал сильный ветер, порывы которого превышают 35 метров в секунду. Следователи также не исключают техническую неисправность.

