Тренер "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал действия своей команды

Тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал действия своей команды после их драки с украинскими футболистами. Он заявил, что гордится своими подопечными.

Инцидент произошел 13-го февраля в турецкой Анталье. Игроки российского "Шинника" и украинского "Миная" поселились в одном отеле. Как сообщили в ярославском клубе, футболисты "Миная" намеренно провоцировали конфликт и первыми начали драку, на что российские спортсмены дали ответ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.