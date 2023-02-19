Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 13:30

Происшествия

Тренер "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал действия своей команды

Тренер "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал действия своей команды

В ТиНАО на Киевском шоссе образовался затор из-за аварий

В аэропорту Домодедово не смог вылететь самолет в Казань

В США шесть дней не могут потушить пожар на энергообъекте

Прокуратура проводит проверку из-за травмирования ребенка на квесте в Москве

Новости мира: атака израильских ВВС по Сирии и паника в торговом центре в Париже

Эксперты назвали самую распространенную причину ДТП с большегрузами

Местные жители рассказали о последствиях химической аварии в Огайо

На место крушения поезда с химикатами в Огайо направили специалистов

Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 18 февраля

Тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал действия своей команды после их драки с украинскими футболистами. Он заявил, что гордится своими подопечными.

Инцидент произошел 13-го февраля в турецкой Анталье. Игроки российского "Шинника" и украинского "Миная" поселились в одном отеле. Как сообщили в ярославском клубе, футболисты "Миная" намеренно провоцировали конфликт и первыми начали драку, на что российские спортсмены дали ответ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика