В России выявили 14 233 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Российской Федерации за последние сутки подтвердили 14 233 новых случая коронавируса. Такие данные приводит Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций по сравнению с предыдущим днем снизилось на 46,9% и составило 799 случаев. Снижение числа госпитализаций подтверждено в 70 регионах РФ, в то время как повышение – лишь в 12. В трех субъектах ситуация осталась без изменений.

За последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 9 316 пациентов. Также выявлены 36 летальных случаев.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что Россия проходит новый пик заболеваемости коронавирусом.

Специалист отметила, что такая тенденция была предсказуемой. Вместе с тем нынешняя заболеваемость вдвое ниже, чем годом ранее.

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