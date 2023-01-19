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Круизный лайнер Astoria Grande пришвартовался после инцидента в турецком порту

Круизный лайнер Astoria Grande пришвартовался после инцидента в турецком порту

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Российский лайнер Astoria Grande мог получить повреждения в турецком порту Амасра

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту пришвартовался в Турции спустя сутки. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Пассажиры уже сошли на берег, а специалисты закончили осмотр судна. Высадиться пассажирам не удавалось из-за шторма. Сильным ветром лайнер отнесло к берегу и ударило о край причала.

На борту было более 600 человек, но никто из них не пострадал. Несколько часов лайнер дрейфовал недалеко от гавани. 20 января он отправится в следующий порт, а затем в Сочи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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