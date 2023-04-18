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18 апреля, 17:15

Происшествия

Столичная полиция задержала двух мужчин, которые ограбили курьера со смартфонами

Столичная полиция задержала двух мужчин, которые ограбили курьера со смартфонами

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В Москве по горячим следам задержали двух мужчин, которые ограбили курьера интернет-магазина. Сотрудник привез заказчикам два смартфона на сумму в 185 тысяч рублей.

Курьера заманили во двор и там выяснилось, что расплачиваться никто не собирался. В лицо мужчине распылили перцовый баллончик, отобрали телефоны и убежали. Теперь задержанным придется отвечать по статье о разбое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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