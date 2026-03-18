Полицейские задержали курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы в Москве

Полицейские задержали курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы северо-западе Москвы. Об этом сообщили в МВД.

Речь идет о 17-летнем студенте одного из столичных колледжей. В ближайшее время молодому человеку должны предъявить обвинение. По имеющимся данным, похищенные деньги ему передала 22-летняя москвичка, задержанная ранее. В дальнейшем студент отдал все еще одному участнику криминальной схемы. Его личность пока не установлена.

