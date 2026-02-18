Междугородний автобус столкнулся с бензовозом на трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" междугородний автобус столкнулся с бензовозом, который ехал в попутном направлении. Удар пришелся на переднюю часть пассажирского транспорта, кабина сильно деформировалась.

По предварительным данным, четыре человека госпитализированы. Всего в салоне автобуса находись 17 пассажиров. Региональная прокуратура начала проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.