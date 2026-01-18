Новости регионов: в Бугульме женщина выпала из кабины обрушившегося крана

В Бугульме 63-летняя женщина выпала из кабины подъемного крана и получила травмы. Инцидент произошел в момент обрушения конструкции на механическом заводе. Прокуратура проверит соблюдение требований охраны труда.

В Екатеринбурге мужчина избил подростка на горнолыжном склоне. Инцидент запечатлел один из очевидцев. Злоумышленник с женщиной и ребенком стоял на трассе. Внезапно с горы скатился мальчик, случайно сбив спутницу лыжника. В результате тот напал на подростка. Женщина пыталась остановить мужчину, но он не реагировал. У пострадавшего выявлен перелом носа, черепно-мозговая травма и ушибы по всему телу. Сейчас школьник в больнице. Мать ребенка написала заявление в полицию.

