Наледь упала с крыши на коляску с младенцем на юго-востоке Москвы

Кузьминская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства падения наледи на коляску, в которой находился ребенок. Инцидент произошел у жилого комплекса, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде.

Очевидцы рассказали, что глыба льда упала на женщину с коляской. После происшествия матери малыша помогли прохожие. Ребенка тщательно осмотрели на предмет травм. В результате он не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

