18 января, 17:15

Происшествия

Наледь упала с крыши на коляску с младенцем на юго-востоке Москвы

Прокуратура устанавливает обстоятельства падения наледи на коляску с младенцем в Москве

Пожар в жилом доме в центре Москвы потушен

Суд арестовал водителя Porsche, врезавшегося в авто ГИБДД в Балашихе

Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

Движение перекрыто по улице Татарской из-за тушения пожара

Пожар произошел в доме старой постройки на улице Татарская

Новости мира: Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

Новости регионов: в Коми задержали начальника учебного центра МВД после ЧП с гранатой

Новости регионов: в Иркутской области загорелся торговый центр

Кузьминская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства падения наледи на коляску, в которой находился ребенок. Инцидент произошел у жилого комплекса, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде.

Очевидцы рассказали, что глыба льда упала на женщину с коляской. После происшествия матери малыша помогли прохожие. Ребенка тщательно осмотрели на предмет травм. В результате он не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоРоман Карлов

