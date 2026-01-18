18 января, 17:15Происшествия
Наледь упала с крыши на коляску с младенцем на юго-востоке Москвы
Кузьминская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства падения наледи на коляску, в которой находился ребенок. Инцидент произошел у жилого комплекса, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде.
Очевидцы рассказали, что глыба льда упала на женщину с коляской. После происшествия матери малыша помогли прохожие. Ребенка тщательно осмотрели на предмет травм. В результате он не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.