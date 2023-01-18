МЧС Украины уточнило данные по крушению в Броварах: при падении вертолета погибли 14 человек, пострадали 25.

По подтвержденной информации, среди жертв – глава МВД Украины, его первый зам и госсекретарь. Машина рухнула между жилыми домами и детским садом. Сразу начался пожар. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевший крушение вертолет – один из переданных ранее Францией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.