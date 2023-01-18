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18 января, 21:45

Происшествия

МЧС Украины уточнило данные по крушению в Броварах

МЧС Украины уточнило данные по крушению в Броварах

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МЧС Украины уточнило число погибших при падении вертолета в Броварах

МЧС Украины уточнило данные по крушению в Броварах: при падении вертолета погибли 14 человек, пострадали 25.

По подтвержденной информации, среди жертв – глава МВД Украины, его первый зам и госсекретарь. Машина рухнула между жилыми домами и детским садом. Сразу начался пожар. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевший крушение вертолет – один из переданных ранее Францией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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