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17 сентября, 10:30

В мире

Новости мира: самолет с туристами разбился на севере Бразилии

Новости мира: самолет с туристами разбился на севере Бразилии

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Самолет с туристами разбился на севере Бразилии. Трагедия произошла при заходе на посадку. Причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия. На борту находились два члена экипажа и 12 пассажиров.

Жуткий момент попал на видео в Италии. Во время репетиции авиашоу на машину с детьми рухнул военный самолет. Пятилетняя девочка погибла на месте, а ее девятилетний брат получил ранения.

В Алжире бушуют лесные пожары. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь распространяется стремительно, пожарные не успевают локализовывать очаги возгораний.

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