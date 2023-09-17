Новости мира: самолет с туристами разбился на севере Бразилии

Самолет с туристами разбился на севере Бразилии. Трагедия произошла при заходе на посадку. Причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия. На борту находились два члена экипажа и 12 пассажиров.

Жуткий момент попал на видео в Италии. Во время репетиции авиашоу на машину с детьми рухнул военный самолет. Пятилетняя девочка погибла на месте, а ее девятилетний брат получил ранения.

В Алжире бушуют лесные пожары. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь распространяется стремительно, пожарные не успевают локализовывать очаги возгораний.