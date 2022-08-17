Новости последнего часа: в Москве за постановочные ДТП задержаны 11 байкеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве задержаны 11 байкеров, получившие от страховой 60 миллионов рублей на постановочных ДТП. Об этом сообщили в МВД.

Энергоснабжение Мариуполя к настоящему времени восстановлено на 40–45%. Об этом заявили в Минугля ДНР.

В 92 странах зарегистрировано более 35 тысяч случаев оспы обезьян. Об этом рассказала ВОЗ.