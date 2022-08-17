ФСБ сообщила о разгроме координировавшейся с Украины ячейки "Хизб ут-Тахрир"

11:51
Фото: depositphotos/Grigorenko
Ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", координировавшаяся с Украины, разгромлена в Ялте и Джанкое, сообщили в ФСБ России.
"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
В ведомстве отметили, что задержанные целенаправленно распространяли террористическую идеологию и занимались вербовкой местных мусульман.
В ходе обысков у них дома у задержанных были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической организации, средства связи и электронные носители информации. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", готовивший поджоги административных зданий.
По данным ФСБ РФ, в июне житель Ставрополья присягнул на верность представителям указанной организации, в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.
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