ФСБ сообщила о разгроме координировавшейся с Украины ячейки "Хизб ут-Тахрир"

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Ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", координировавшаяся с Украины, разгромлена в Ялте и Джанкое, сообщили в ФСБ России.

"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В ведомстве отметили, что задержанные целенаправленно распространяли террористическую идеологию и занимались вербовкой местных мусульман.

В ходе обысков у них дома у задержанных были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической организации, средства связи и электронные носители информации. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", готовивший поджоги административных зданий.

По данным ФСБ РФ, в июне житель Ставрополья присягнул на верность представителям указанной организации, в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

