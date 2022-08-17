ДТП произошло в районе Северо-восточной хорды

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на Северо-восточной хорде в районе Сигнального проезда, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что движение в сторону Алтуфьевского шоссе затруднено, в настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе. Данные о пострадавших не приводились.

До этого на севере Москвы автомобиль такси после столкновения с BMW сбил женщину с ребенком. Авария произошла в Прибрежном проезде. Три человека были госпитализированы с различными травмами.