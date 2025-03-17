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17 марта, 17:15

Происшествия

Московская прокуратура начала разбирательство после утечки горячей воды

Московская прокуратура начала разбирательство после утечки горячей воды

Шесть человек пострадали из-за прорыва трубы в Северном Медведкове

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Московская прокуратура взяла под контроль устранение последствий чрезвычайного происшествия на Полярной улице, где произошла утечка горячей воды. Представители ведомства сообщили, что сейчас разбираются в причинах и обстоятельствах инцидента.

Шесть пострадавших были доставлены в профильные отделения крупнейших стационаров столицы. По данным департамента здравоохранения, угрозы для жизни пациентов нет, тяжелых повреждений также не зафиксировано. На месте работают бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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