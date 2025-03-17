Московская прокуратура начала разбирательство после утечки горячей воды

Московская прокуратура взяла под контроль устранение последствий чрезвычайного происшествия на Полярной улице, где произошла утечка горячей воды. Представители ведомства сообщили, что сейчас разбираются в причинах и обстоятельствах инцидента.

Шесть пострадавших были доставлены в профильные отделения крупнейших стационаров столицы. По данным департамента здравоохранения, угрозы для жизни пациентов нет, тяжелых повреждений также не зафиксировано. На месте работают бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.

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