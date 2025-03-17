17 марта, 17:15Происшествия
Московская прокуратура начала разбирательство после утечки горячей воды
Московская прокуратура взяла под контроль устранение последствий чрезвычайного происшествия на Полярной улице, где произошла утечка горячей воды. Представители ведомства сообщили, что сейчас разбираются в причинах и обстоятельствах инцидента.
Шесть пострадавших были доставлены в профильные отделения крупнейших стационаров столицы. По данным департамента здравоохранения, угрозы для жизни пациентов нет, тяжелых повреждений также не зафиксировано. На месте работают бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.
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