Новости регионов: трассу М-4 "Дон" парализовало в Воронежской области из-за метели

В Воронежской области метель и гололед парализовали трассу М-4 "Дон". Движение замедлилось из-за практически нулевой видимости. На одном из участков трассы столкнулись большегрузы, в результате затор растянулся на 13 километров. Сотни машин ждали несколько часов, пока дорогу освободят.

Сильные снегопады с метелями наблюдаются в Татарстане. В регионе действует штормовое предупреждение, власти просят жителей не выезжать за пределы городов. Школы Казани перевели на дистанционное обучение, в детских садах работают только дежурные группы.

