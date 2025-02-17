В Башкирии метель стала причиной нескольких крупных ДТП. Одно из них оказалось смертельным.

На республиканской трассе рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. Водитель и пассажир машины погибли на месте. В салоне автобуса находились около десятка пассажиров, из них никто не пострадал.

Ранее на другой дороге столкнулись 14 автомобилей. Среди них были легковые и грузовые. В результате пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы.

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