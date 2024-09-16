Новости регионов: крупный пожар потушили в Северной Осетии

В Северной Осетии загорелась сухая трава. Произошло это в Моздокском районе республики. Площадь пожара составила более 1,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось потушить возгорания. Всего были задействованы 15 пожарных и 5 единиц техники.

В Иркутской области сгорел уникальный объект – копия Спасской башни Илимского острога. 17-метровое сооружение должно была стать частью краеведческого музея. Местные жители считают, что это был поджог.

В Красноярском крае выпал первый снег. В природном парке Ергаки несколько часов шел снегопад. Трассу Кодинск − Богучаны замело, а на дорогах образовалась каша из грязи.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.