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Новости

16 сентября, 23:15

Происшествия

Новости регионов: крупный пожар потушили в Северной Осетии

Новости регионов: крупный пожар потушили в Северной Осетии

Автомобиль каршеринга сбил двух подростков на Планерной улице в Москве

ДТП произошло на Планерной улице в Москве

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"Безопасный город": таможенники в Шереметьево нашли радиоактивные часы в багаже пассажира

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Московские таможенники изъяли у туриста радиоактивные часы

В Северной Осетии загорелась сухая трава. Произошло это в Моздокском районе республики. Площадь пожара составила более 1,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось потушить возгорания. Всего были задействованы 15 пожарных и 5 единиц техники.

В Иркутской области сгорел уникальный объект – копия Спасской башни Илимского острога. 17-метровое сооружение должно была стать частью краеведческого музея. Местные жители считают, что это был поджог.

В Красноярском крае выпал первый снег. В природном парке Ергаки несколько часов шел снегопад. Трассу Кодинск − Богучаны замело, а на дорогах образовалась каша из грязи.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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