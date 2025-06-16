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Новости

16 июня, 11:30

Происшествия

Новости мира: Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу гиперзвуковыми ракетами

Новости мира: Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу гиперзвуковыми ракетами

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Утром Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву и Хайфе, применив гиперзвуковые ракеты. По данным израильских медиков, в результате ночных атак погибли четыре человека, еще 87 получили ранения. Армия обороны Израиля заявила об уничтожении иранской пусковой установки недалеко от Тегерана.

Тем временем в Армении ликвидируют последствия торнадо, обрушившегося на город Апаран. Пострадали жилые дома и административные здания, повреждены десятки автомобилей. Ветер срывал крыши и повалил деревья. По последним данным, пострадали четыре человека, в том числе дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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