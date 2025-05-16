Новости регионов: погоня со стрельбой произошла во Владимирской области

Погоня со стрельбой развернулась во Владимирской области. Во время патрулирования полицейские заметили водителя, которого ранее уже задерживали за езду в пьяном виде и лишали водительских прав. Требование остановиться он проигнорировал и попытался скрыться. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие. Нарушителя задержали. Он снова оказался нетрезвым за рулем.

Массовая авария произошла в Волгограде. Все случилось на оживленном перекрестке. Экскаватор, уходя от столкновения, выехал за пределы своей полосы и задел двигавшуюся слева машину. От удара автомобиль перевернулся и вылетел на встречку, а экскаватор потерял управление и столкнулся с еще одним автомобилем.

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