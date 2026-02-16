Последние машины и автобусы с застрявшими в Териберке туристами добрались до Мурманска

Последние машины и автобусы с туристами, застрявшими в Териберке, добрались до Мурманска. Автоколонну по заснеженной трассе организовал региональный Минтранс. Автомобили сопровождала спецтехника для расчистки снега.

Дорога там была перекрыта с 9 февраля из-за сложных погодных условий. Сотни путешественников, в том числе из Москвы, а еще группы китайских туристов застряли в поселке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.