Специалист по пожарной безопасности объяснила, как вести себя при возгорании

Около 20 человек оказались заблокированы на четвертом этаже хостела в Хорошёвском районе Москвы во время пожара. Ситуацию прокомментировала эксперт по пожарной безопасности, инструктор пожарного тренинга Алевтина Щербина.

Как действовать, если пути к выходу отрезаны? Можно ли использовать для спасения канаты из простыней? Какие ошибки чаще всего совершают люди в панике? И что необходимо иметь дома, чтобы не оказаться в ловушке при пожаре?

