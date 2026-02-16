Форма поиска по сайту

16 февраля, 15:15

Происшествия

Специалист по пожарной безопасности объяснила, как вести себя при возгорании

Специалист по пожарной безопасности объяснила, как вести себя при возгорании

Около 20 человек оказались заблокированы на четвертом этаже хостела в Хорошёвском районе Москвы во время пожара. Ситуацию прокомментировала эксперт по пожарной безопасности, инструктор пожарного тренинга Алевтина Щербина.

Как действовать, если пути к выходу отрезаны? Можно ли использовать для спасения канаты из простыней? Какие ошибки чаще всего совершают люди в панике? И что необходимо иметь дома, чтобы не оказаться в ловушке при пожаре?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожарвидеоМаксим Шаманин

